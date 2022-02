Amador Mohedano no quiere hablar: “Todo lo que se diga ahora, con o sin razón, se le da la vuelta”

Desde la puerta de su casa en Chipiona, un reportero de ‘El programa de Ana Rosa’ nos ha confirmado que Amador Mohedano no quiere entrar en una nueva polémica y que va a esperar a que todo termine para dar su opinión o no. No sabemos qué le ha parecido la llamada de José Antonio al programa de ‘Montealto’ o cómo le ha sentado que Rocío Carrasco calificara de “veleta” a Rosa Benito.