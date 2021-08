Amador Mohedano se rompe en directo en ‘Ya es mediodía’: “Echo mucho de menos a Rosa”

Sin previo aviso y tras hablar de arroces en el Fresh, Marc Calderó ha recibido una llamada telefónica que ha llenado el plató de sentimientos. Al ver en la televisión un arroz de su exmujer, Amador Mohedano no ha dudado en coger el teléfono para gritar a los cuatro vientos que Rosa Benito hace las mejores paellas del mundo. Sin embargo, más que de arroces han terminado hablando de amor . El hermano de Rocío Jurado ha roto a llorar y le ha declarado a la madre de sus hijos su amor “Echo mucho de menos a Rosa”.

Rosa Benito acababa de responder a todos los que habían criticado en las redes sociales su tradicional arroz con garbanzos “A toda esa gente, yo soy incapaz de criticar sin probar… A los que critican que un arroz lleve garbanzos, antes tienes que probar que criticar… Cuando probéis el arroz con garbanzos siempre se los vais a poner”. Y estaba pidiendo a la dirección de ‘Ya es mediodía’ unos fogones para preparar en directo un arroz , eso sí sin chorizo “Yo al chorizo no le hago ascos, pero la paella no lleva chorizos” . Cuando una inesperada llamada telefónica lo ha cambiado todo.

“Buenas tardes, quería decir que echo mucho de menos los arroces de Rosa porque ella con el arroz hace una variedad de platos en un momento… El arroz, las paellas, es una fenómena, eso lo he perdido yo”, ha asegurado un Amador lleno de recuerdo. “Te has perdido más cosas”, ha bromeado Rosa Benito al escuchar a su ex. Sin embargo, Amador estaba tan metido en los recuerdos que ha continuado elevando a los cielos la cocina de la que fuera durante décadas su mujer “Con conejo lo hace riquísimo también, con marisco y con de todo”.