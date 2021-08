Muy sexy, coqueta y enseñándonos las distintas partes de su cuerpazo, la colaboradora ha cumplido su promesa y nos ha regalado un book fotográfico que ha calentado la mesa del Fresh y es que, no se puede estar más guapa. “Por esto le habrían pagado un pastón” , ha asegurado una Marta Lopéz impresionada con las fotos de Rosa y quién no ha dudado en preguntarle la edad.

“Tengo 65 años”, le ha confesado una Rosa nerviosa, pero feliz de haber mostrado su cuerpo al natural “Es verdad que soy muy impulsiva y cuando vi a las niñas con esto, pensé “¿Por qué la gente de nuestra edad?” No estoy morena porque este año no he tomado el sol todavía y no resalta el bikini, pero no podía hacer otra cosa… Cuando se cumplen años es porque tienes vida y lo importante es vivir, y decir yo mis años y no que lo digan los demás”.