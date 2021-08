Luismi, ‘el Chatarrero’ da calabazas a Rosa Benito y habla de reconciliación con Agatha Ruiz de la Prada: “Es muy buena”

Rosa Benito negó en el plató de ‘Ya es mediodía Fresh’ que tuviera una relación con Luis Miguel Rodríguez más conocido como ‘el Chatarrero’ y él nos ha dicho lo mismo. Cuando le hemos preguntado por ella nos ha dicho un frío “Bien, a mí toda la gente me cae bien… Yo estoy muy bien solito y estoy muy a gusto así… No quiero conocer a nadie más” .

De hecho, no descarta una reconciliación con la diseñadora “Volver no sé, pero me llevo muy bien con ella”. Y es que según asegura, Agatha le dejó y le dejó con el corazón echo cachos y sin ganas de rehacer su vida . Eso sí, Rosa Benito nos ha confirmado que aunque entre ellos no hay más que una amistad “En esa cena lo dije y lo digo ahora mismo, es un caballero, te ríes muchísimo con él… Hablamos con Agatha, yo creo que sigue enamorado de ella. El día del cumpleaños de Agatha cogió un avión regular, fue a Mallorca, la vio y volvió”, este sábado se van juntos a los toros “Me ha invitado a los toros en el Puerto de Santa María el sábado y voy a ir” .

Ángela Portero ha tenido claro que Agatha no va a perdonar a ‘el Chatarrero’ y ha recalcado la pasión que el empresario siente por las mujeres “Luismi no perdona una, pero ya sabéis que yo no hablo de mi vida privada”. Llegando a confirmar que igual a Rosa no, pero a ella si le ha hecho ojitos “A mí me tiró los trastos”.