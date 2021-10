Anabel Pantoja saca las garras por su tía Isabel y carga contra Teresa Rivera: “Mentirosa, aprovechada y mala persona”

“Como se nota que tienes que comer. 37 años después inventándote lo que vende, lo que te compran” , con estas palabras Anabel Pantoja alzaba la voz en defensa de su tía. La sobrinisima acata directamente a la hermana de Paquirri , a la que acusa de “mentirosa, aprovechada y mala persona”. Y es que Anabel se ha despachado a gusto con Teresa Rivera “Eres lo peor que podría imaginarme como persona. Porque como señora, ya te has retratado. Menos mal que el de arriba no está vivo … Y si tanto le querías, ¿hubieras hecho algo no? Mala persona, mala hermana y mal ser ”.

Una defensa férrea a la que se ha sumado Isa Pi “Me habéis comentado mucho sobre el polideluxe y si se llegarán a tomar acciones pertinentes por decir semejantes barbaridades. Eso lo desconozco pero en cuanto a mí respecta, me parece un despropósito y ahí me quedo”. Además, Isa no ha dudado en sacar la cara por su madre y no descarta tomar medidas legales “Yo siempre digo que uno tiene derecho a hablar. Pero tienes que ser consecuente. Si eso está claro, adelante. Nada más que añadir”. Y ojo porque los Rivera también tienen algo que decir y Teresa podría terminar en los Juzgados.