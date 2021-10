“A lo largo de mi carrera he trabajado con varias compañías discográficas, este último año firmé con una de las compañías más importantes de la industria musical, todo lo ocurrido en el ámbito personal ha hecho que no disfrutara como me hubiese gustado, era algo que siempre soñé. Hemos trabajado en temas como "La Tentación" , "Cicatriz" y este último single "Te extraño" junto a @juanmagan y @nynovargas , os quiero agradecer a todos vuestro apoyo, a tí @narcisrebollo por confiar en mí en un año tan duro, voy a desconectar de todo y centrarme en lo que más me gusta, la música. Tengo el mejor equipo de trabajo, la mejor compañía discográfica @universalspain, hoy os lo agradezco desde aquí, el próximo día 29 os lo agradeceré en Fibes(Sevilla) recogiendo el premio @radiole_oficial . Os quiero a todos❤”, es lo que el DJ ha publicado en su reinventada cuenta de Instagram.