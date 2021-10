Teresa Rivera ha sacado a la luz algo que lleva guardando 37 años. El día en el que su hermano Paquirri se iba a casar con Isabel Pantoja, recibió una información sobre la tonadillera que lo cambió todo. Supo entonces que no podía fiarse de ella: le contaron que Isabel estaba engañando a Paquirri y confiesa que no se lo contó a él por miedo y porque no quería destapar su fuente: "Se podía haber liado una muy buena, Para tapar, callé".