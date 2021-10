Antonio David Flores, el gran ausente de la fiesta de cumpleaños de su esposa Olga Moreno

Olga Moreno acaba de cumplir 46 años y lo ha hecho rodeada de su familia y sus amigos . La malagueña celebro su onomatopeya con una fiesta en peti comité en su propia casa. Fiesta en la que echamos de menos la presencia de su marido Antonio David Flores que se encontraba en Madrid haciendo unas gestiones. Recordemos que hace semanas que no sabemos nada del colaborador de televisión y que su último mensaje público aseguraba “ esto solo acaba de empezar y es el pequeño paso de la gran caminata que nos espera” .

Y aunque la fiesta de Olga tenía todo tipo de detalles, tampoco contó con el pequeño detalle de la presencia de su nueva mejor amiga Marta López, quién sí le felicitó en las redes sociales. Marta desde el plató de ‘Ya es mediodía’, ha explicado los motivos que la llevaron a perderse el evento “Estuve hablando con Olga, pero no pude ir porque tengo a mi padre en el hospital, he estado tres días en León y luego me desplacé a rezar por mi padre y un familiar de Olga a la Virgen de Covadonga”.