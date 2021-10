Clases de inglés con Rosa Benito en el Fresh: “Te como a besos, hija mía”

Aunque Rosa tiene claro que Kiko Rivera es de dedo rápido y no es la primera vez que deja de seguir a su prima Anabel Pantoja en redes sociales, se ha mostrado molesta por la forma en la que sus compañeros del Fresh complicaban una información que era muy sencilla . Antes de entrar a comentar en detalle los motivos que han llevado al DJ a enfadarse con su prima Anabel Pantoja, Sonsoles Ónega ha querido aclarar a los espectadores qué significaban los términos “unfollow” y “haters” .

Rosa Benito ha puntualizado que no entendía la moda de utilizar palabras en inglés y no decir las cosas para que nos enteremos todos. En tono de humor, Miguel Ángel Nicolás ha intentado por todo los medios que Rosa pronunciara la palabra “unfollow”. “¿Unfollow quién es?”, Rosa Benito no entendía nada.