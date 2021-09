Rosa Benito confirma con acercamiento con Amador Mohedano: “¡Lo he desbloqueado!”

Tras un mes de septiembre de playa, fiestas y eventos familiares, Rosa Benito ha regresado a ‘Ya es mediodía Fresh’ feliz y con la mente más abierta que nunca. La colaboradora ha disfrutado de un verano maravilloso y nos ha confirmado que su relación con Amador vuelve a fluir con normalidad: “¡Le he desbloqueado!”.

Rosa Benito tiene claro que la salud es lo más importante y al verle las orejas al lobo con el repentino ingreso de su exmarido, ha decidido cambiar su relación con él. Tras contarnos cómo ha sido uno de los veranos más felices de su vida, que analizaremos más abajo, Rosa ha soltado una bomba que no esperábamos, Amador y ella vuelven a ser amigos.

Tras ver un vídeo resumen de todo lo que había sucedido en su ausencia, Rosa Benito ha querido comenzar por el final y ha explicado por qué no estuvo en el homenaje a Rocío Jurado en el que hubiera sido su 75 cumpleaños “El homenaje a Rocío es su 75 cumpleaños, ella decía que cumplir años era maravilloso, yo no estuve en ese homenaje… Quién tenía que estar ahí eran sus hermanos y sabéis que si yo voy, Amador no hubiera ido aunque este año igual si hubiera ido y le hubiera llevado yo de las orejas… Cuando ves las orejas al lobo, te das cuenta de que la salud es lo más importante… Él está feliz, se está recuperando muy bien…”.