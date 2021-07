Rosa Benito, sobre el “otoño” de Rocío Carrasco: “Ojalá y la Virgen de Regla no tire por suelo la grandeza de Rocío Jurado”

Tras escuchar a Rocío Carrasco decir públicamente que no echa de menos ni le influye para nada su tío Amador Mohedano y escucharla asegurar que Rocío Jurado no le necesitó para triunfar, Rosa ha mostrado su tristeza y su miedo ante una situación que podría empeorar el próximo otoño “Sabes lo que me dolería, que Rocío Jurado, una persona que ha dejado un legado maravilloso, se la tache o salga a la luz algo que la pongan a los pies de los caballos, que la gente conozca una parte privada de ella que solo conocemos la gente que ha estado al lado de ella… Estar al lado de Rocío también era duro, había que aguantar… Su hermano siempre hubiera estado a su lado…”.