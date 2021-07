Rosa Benito confirma que Rocío Jurado suplicó a Amador Mohedano que no la dejara: “Si tú no estás yo no voy a estar”

Rosa Benito gritó a los cuatro vientos que no quería que Amador Mohedano se sentara en el ‘Deluxe’, pero ya que lo hizo ha querido dejar claro que todo lo que dijo fue verdad. Rosa ha confirmado el disgusto de Rocío Jurado ante las intenciones de su hermano de dejar de trabajar a su lado, del engaño que sintieron por parte de la albacea en el reparto de la herencia y ha vuelto a dejar claro que ella jamás vio a Rocío escribir un diario.

Paso por paso, Rosa Benito ha ido viendo las declaraciones de su exmarido Amador Mohedano en viernes ‘Deluxe’ y ha ido confirmando su versión de los hechos. Rosa ha asegurado que Amador no mentía al explicar que Rocío se enteró de la traición de Fidel y de su sobrina Rocío Carrasco durante la grabación del especial de RTVE y que le suplicó a su hermano que no dejara de trabajar con ella “Eso pasó así, cuando Rocío se entera de que su hermano está fuera, le dice “si tú no estás yo no voy a estar”. De hecho, Ortega viene a Torrejón y le dice que Rocío está fatal… Yo le dije “Amador tienes que estar, no puedes dejar a tu hermana ahora”… La canción de Rocío al piano lo hace porque Amador se lo pide… Al final, él quiere estar con su hermana, él necesitaba estar con su hermana en un especial tan importante donde se sabía cómo estaba Rocío… Luego hizo Nochevieja, se vio tan bien tan guapa, roneando con Chayanne, se veía súper guapa… Brinda por tener salud en el 2006 y es el año que se la lleva. Ella quería trabajar”.

Es más, ha querido dejar claro que Rocío de tonta no tenía ni un pelo y que si su hermano la hubiera estado robando dinero ella lo sabría “Aquí parece que Rocío Jurado era tonta y ella podía pecar de todo, pero no de tonta… Ella miraba los contratos y decía “aquí quiero más”, lo revisaba todo”.

Rosa Benito, sobre la herencia de Rocío Jurado: “A mí solo me ha causado ruina”

Respecto al tema de la herencia como motivo de su separación con Rocío Carrasco, Rosa ha dejado claro que lo que contó Amador no era nada nuevo y que ella ya había dicho en el Fresh que la albacea había cuantificado las propiedades de la Más Grande muy por encima de su valor real.

“Yo aquí he dicho que la albacea sin ir a supervisar terrenos y sin ir a hacer valoraciones de lo que Rocío deja a sus hermanos, pone unas valoraciones altísimas que no tienen el valor que esta señora pone… Una finca de secano que valía 300.000€ y la pone a un millón y pico de euros”, ha asegurado además de dejar claro que Rocío invirtió en Yerbabuena porque era su ilusión y quería vivier allí “Yerbabuena, cuando José compra Yerbabuena a Espartaco. Y esa casa era una casa que a mí me chocó, con unas ventanas muy altas y es Rocío la que dice que ella lo quiere todo fuera, que quiere cristales… Era su casa y ella pone mucha ilusión porque esa iba a ser su casa”.

Insistiendo en la mala gestión de la albacea, Rosa ha recordado lo que le sucedió con la nave que Rocío Jurado le dejó a su hijo “Una nave que es un garaje, esta señora la pone como una nave industrial y se pide a hacienda un millón seiscientos mil euros y cuando yo voy a venderla me dicen que no se puede porque era un garaje y no una nave industrial”. Momento que ha aprovechado para recordarle a todo el mundo que la que lo pagó todo fue ella y lanzarle un zasca a su ex “Por la herencia de Amador pagué 1.190.000€ y lo paga esta que está aquí y por cierto, no tengo ni una naranja… Esto lo único que me ha costado a mí ha sido ruina… Si en lugar de 190.000€ hubiera pagado 60.000€ mira si yo podría haber tenido a mi casa”.

Momento en el que Marta López ha reprochado a Rocío Carrasco que no hubiera intervenido en favor de sus tíos y que ha llevado a Rosa a zanjar el tema de raíz: “No estoy hablando de ella, no busques por ahí”.

Rosa nunca vio a Rocío Jurado escribir un diario