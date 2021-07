Rosa Benito ha reconocido en ‘Ya es mediodía’, programa desde el que pidió que Amador Mohedano no concediera su entrevista más esperada, a la acusaciones de boicot por parte de Jorge Javier Vázquez “Le tengo muchísimo cariño a Jorge, siempre que me he sentado con él me he sentido muy protegida… A Jorge le tengo mucho cariño. A lo mejor no fueron las formas, pero yo lo dije porque creía que no era el momento de sentarse en un programa… En el ‘Deluxe’, en una revistas… Igual me pasé en las formas, yo hablé con Amador el miércoles y lo hice cómo madre, cómo protectora”.