Rosa Benito, sobre la separación de Antonio David Flores: “Él tendrá la culpa de algo porque si no su mujer no se separa”

Por todos es sabido que Antonio David Flores no es santo de su devoción, pero Rosa Benito ha reconocido que el gesto que ha tenido con su hija le ha gustado mucho “Esta bajada para hablar con los medios para proteger a su hija me parece maravilloso”. Eso sí, Rosa ha tenido la sensación de que Antonio David está acusando a los medios e indirectamente a Rocío Carrasco de algo de lo que solo él tiene la culpa “La docuserie no sienta a señoras que han estado con él en un programa, no sienta al autobús que también han estado con él, a problemas legales…”.