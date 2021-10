"Se me ha adjudicado el calificativo de infiel , han hecho este ultimo año conmigo y con mi familia un destrozo (...) Me han hecho tanto daño que fui absolutamente sincero al decir que todo esto había pasado factura en mi matrimonio".

Antonio David ha aprovechado la ocasión para dejarle claro a la prensa apostada en su domicilio que los rumores que le relacionan con una reportera de Mediaset no son ciertos:

Rocío Flores comenzaba esta misma mañana su intervención en 'El programa de Ana Rosa' intentando frenar los rumores sobre la ruptura de su padre y Olga Moreno: "Son ellos los que deben hablar, no me corresponde a mí". Muy emocionada, Rocío contestaba a sus compañeros de programa y a Joaquín Prat intentando respetar la intimidad de su familia: "No voy a pronunciarme sobre este asunto pero las cosas están siendo muy difíciles".