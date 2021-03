El Pequeño Nicolás: "Gracias a Dios pasó por allí una patrulla"

Recién salido del hospital, Fran Nicolás entró en directo en 'Ya es mediodía' para contarnos los detalles de los sucedido. Un joven triste que no terminaba de entender cómo podía llegar a pasar algo así por negarse a hacerse una foto con alguien "Yo nunca digo que no, pero no me gustó, me agarró del cuello".