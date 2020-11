A pocas horas de que repita o pierda su reinado para siempre, en ‘Ya es mediodía Fresh’ repasamos el reinado de la primera dama de los Estados Unidos . Siempre del brazo de su marido y manteniendo la compostura, Melania Trump no ha dejado indiferente a nadie.

Así es Melania Trump, una mujer de armas tomar

Casi no la hemos escuchado hablar y sonreír no está entre sus aficiones, pero su carácter ha sido casi más polémico que las decisiones de su marido Donald Trump. No tiene normas, ni sigue órdenes de nadie. Durante estos cuatros años si algo ha demostrado Melania es que la moda es una de sus grandes pasiones y que tiene personalidad.