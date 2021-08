No responde a las llamadas, no contesta a los Whatsapp , ha dejado las redes sociales… ¿Dónde está Carlos Lozano? Es la pregunta que tiene preocupados a mucha gente ya que van a cumplirse seis meses sin ningún tipo de información sobre el presentador.

El que fuera uno de los presentadores más querido de la televisión no atraviesa su mejor momento y está completamente desaparecido. Algo que no es la primera vez que sucede , pero que en esta ocasión ya se dilata demasiado en el tiempo. Recordemos que tras varios fracasos profesionales , la vida le dio otro mazazo al perder a su hermana el pasado mes de marzo .

Desde entonces, el presentador ha desaparecido por completo, no responde a las llamadas ni ha vuelto a hacer ninguna publicación en sus redes sociales. Desde la redacción de ‘Ya es mediodía Fresh’, Iván García no ha parado de intentar contactar con él, pero Lozano ni ha mirado su Whatsapp en toda la mañana. El reportero ha hablado con sus ex novias, pero nadie tiene noticias sobre el presentador. De hecho, Miriam Saavedra se ha sorprendido mucho y se ha mostrado preocupada.