Aunque ha bromeado con la cantidad de solteros interesantes que tiene a su alrededor “Donde hubo fuego… yo no me cierro a nada” , Alba Carrillo se ha puesto seria para hablar de la separación matrimonial del padre de su hijo y ha explicado que por su parte va a poner todos los medios para que los hermanos tengan una fluida y buena relación “más allá de lo que ponga en los papeles”.

La triste e inesperada noticia de la separación de Fonsi Nieto y Marta Castro también ha pillado por sorpresa a Alba Carrillo quien asegura haberse enterado al mismo tiempo que todo el mundo y eso que últimamente ha tenido mucho contacto con el matrimonio debido a la buena relación que mantienen por el hijo que tiene en común con el DJ “Yo no tenía ni idea y he ido bastantes veces a su casa con el niño”. De hecho, cuando todos celebraron en familia el bautizo del hijo de Fonsi y Marta, nadie se dio cuenta de la situación matrimonial.

“He hablado con ellos y le he mandado un beso a los dos, Fonsi tiene todo mi cariño, mi ayuda y todo lo que necesite…", ha asegurado Alba Carrillo al mismo tiempo que explicaba que más allá de cuál sea el acuerdo de divorcio que alcancen Fonsi y Marta, ella y el piloto van a fomentar la unión familiar “vamos a fomentar que los hermanos se vean más allá de todos los papeles”. Además, ha puntualizado que su hijo quería que volvieran a estar juntos “Mi hijo quiere que volvamos, pero voy a intentar que no”.