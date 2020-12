Estela Grande reconoce su error: “Pido perdón, llevaba dos copas de más”

Eso sí, Estela ha querido aclarar que algunos detalles de la información que se había dado no eran ciertos “No eran las dos de la mañana, era nuestra cena de Navidad, me bebí unas copas de más y se me fue la hora, pero no eran las dos de la mañana, eran las doce y media y salíamos del restaurante”. La exgranhermana ha admitido que las imágenes eran ciertas y que se subió a un coche con otras siete personas sin mascarilla a las tantas de la mañana. Sin embargo, ha intentado “justificar” su actitud irresponsable “La gente era mi burbuja cercana, eran mis amigos y por motivos laborales todos teníamos echas las pruebas… Quizás eso y las dos copas de más me llevaron a esa situación”.