En busca de la protagonista de la historia de dolor que ha llamado la atención hasta del Presidente del Gobierno , Inma Rivas , reportera de ‘Ya es mediodía ’, se ha desplazado hasta las puertas de la urbanización en la que vive Rocío Carrasco . No ha podido hablar con ella, pero sí lo ha hecho con su actual esposo, Fidel Albiac .

La reportera no ha visto salir ni entrar a Rocío Carrasco pero sí ha podido hablar por teléfono con Fidel Albiac, su actual marido. Quién según Rivas, le ha atendido muy cordialmente, le ha preguntado que de qué programa de Telecinco era y le ha asegurado “muy tranquilo” que no iba a entrar en “eso de ahora habla una persona y luego habla la otra”. Fidel “Entiende nuestro trabajo, pero de momento asegura que no va a hacer declaraciones”.