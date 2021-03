“Muy removida, la verdad. Todo es llevarte a muchos recuerdos, muchos momentos de tu vida… Ayer lo pasé mal y hoy sigo pasándolo mal”, ha comenzado a asegurar Rosa Benito con el corazón lleno de dolor frente a Sonsoles Ónega. Rosa ha explicado que ella no sabía que su sobrina había intentado quitarse la vida el 5 de agosto de 2019 y que al descubrirlo, vio cómo su propia vida se reflejaba en un espejo: “Me enteré de lo que contó que intentó hacer, mucha gente que tiene relación con ella tampoco lo sabía… Creo que cuando una persona hace eso… Yo también lo he vivido conmigo misma, yo también intenté dormir, tenía mucho dolor… Se me cuestionó, no se preguntaron el por qué, nunca se preguntan el por qué, te tachan de loca… No estás bien… Me llevó a muchas situaciones de mi propia vida y sé que cuando llegas a ese punto es que estás muy mal. Luego lo reconoces y te arrepientes porque es un acto de cobardía… Y la vida es muy bonita, lo que hay que tener es reaños, como decía su madre y la vida sigue”.