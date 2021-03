Alba Carrillo ataca a Rocío Flores: “Dijo que su madre era Olga”

Sonsoles Ónega ha conectado en directo con Leticia Requejo que se encontraba en Málaga en la puerta de la casa de Rocío Flores y en el momento que la reportera ha asegurado que Rocío casi llora al escuchar el nombre de su madre, Alba Carrillo ha pedido la palabra para lanzar una pregunta muy dura que ha sido calificada de “injusta”. Alba Carrillo duda de que Rocío Flores considere a Rocío Carrasco su madre.

Desde la puerta de la casa de Rocío Flores en Málaga, la periodista Leticia Requejo nos ha contado que la joven todavía no había vuelto a casa, pero que la vez que habían podido verla, Rocío había decidido mantenerse en silencio, entendiendo que para proteger a su padre, pero que se la veía muy triste, abatida y que ha estado a punto de llorar al escuchar el nombre de su madre.

En ese momento, Sonsoles Ónega no ha tenido más remedio que dar paso a una Alba Carrillo que no podía más y que quería hacerle una pregunta a la reportera: “¿Casi llora con qué nombre? Porque según ella ha puesto en un tuit, sus padres son David y Olga, ¿le habéis dicho Olga y casi llora?”. Antes de que Leticia le pudiera decir un “Alba, no. Le hemos preguntado por su madre Rocío Carrasco”, en el plató se ha escuchado un “que injusta eres Alba” de boca de Marta López.

“Injusta, no. Yo me muero si mi hijo dice que su madre es otra persona”, ha asegurado una Alba Carrillo que una vez más se ha vuelto a mostrar muy crítica con la hija de su gran amiga Rocío Carrasco. Leticia ha intentado explicarle que ella tenía cierto trasto con Rocío y que se había encontrado con “Una niña con la mirada perdida y mucha pena que no sabe por dónde abordar todo esto”, pero Alba enseguida ha vuelto a la carga “Un buen principio puede ser “perdón”. Se puede empezar por reconocer los errores”.