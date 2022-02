Froilán la vuelve a liar: echan al nieto del rey emérito de una conocida discoteca de Madrid

Cañón en mano y bailando como si no hubiera un mañana, Froilán se puso a disparar gas a todo el que pasaba por delante. Una broma que no sentó nada bien y que terminó con el hijo de la infanta Elena invitado por las personas de seguridad a abandonar la fiesta. Una decisión que no consiguió acabar con la velada del hermano de Victoria Federica que en lugar de irse a casa arrepentido, terminó la fiesta dándolo todo en otro local de la capital.