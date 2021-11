Gloria Camila responde a Rocío Carrasco: “Echo de menos ver a Fidel”

“Echo de menos ver a Fidel” , es lo primero que ha asegurado Gloria Camila cuando le han preguntado por su no asistencia a la vista en los Juzgados junto a su hermana Rocío Carrasco. Una vista en la que según han explicado por ambas partes, no era necesario que fueran las protagonistas y se podía haber solucionado con los abogados.

Ante esta situación de las hermanas, Rosa Benito ha querido hacer pública su posición y la tristeza que le produce “Quien ha puesto la demanda es Gloria Camila Ortega Cano y no José Ortega Cano… Ella tiene derecho a saber qué es lo que dejó su madre. A mí lo que me da pena es que dos hermanas no se lleven…Aquí no tenía que haber ido ni Rocío Carrasco ni Gloria Camila, tenían que ir solo los abogados para ver lo que había dejado escrito Rocío Jurado·.