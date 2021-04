Pablo González, sobre el rumor de infidelidad de Rocío Carrasco con Fidel: “Eso lo presencié y antes existieron otras personas”

El supuesto socio paparazzi de Antonio David Flores acusa a Rocío Carrasco: “Quien me utilizó a mí en ese momento fue ella”

Pablo González, más conocido en la prensa del corazón como ‘El Calvo’, ha conectado en directo con ‘Ya es mediodía Fresh’ para volver a desmentir que él tuviera un pacto con Antonio David Flores para ir contra Rocío Carrasco y darnos nuevos datos del verano en el que el matrimonio de la hija de Rocío Jurado se rompió y ambos miembros de la pareja fueron acusados de ser infiel.

Tras su intervención en ‘Sálvame’ y dejar en duda quién fue quien le aviso de que Antonio David tenía una relación sentimental con Sonsoles, Pablo González ha explicado que sí tenía un pacto con Antonio David, pero no el que Rocío Carrasco asegura “Tengo que reconocer que yo tenía un pacto con Antonio David, no lo voy a negar, pero no era para pillar a Rocío en infidelidades… Teníamos un pacto cuando él estaba con Olga y viajábamos”.

Incluso, ha ido más allá y ha asegurado que fue la propia Rocío Carrasco la que le alertó de la relación de su marido con la camarera del pub Brisa “Ella fue la que me dijo”. Y es que aunque al parecer, el rollete de David y Sonsoles era algo que todo el mundo sabía en Chipiona “Él se quedó atascado con un coche en las dunas de la playa y lo tuvieron que sacar los compañeros… Estaba con Sonsoles”, nadie fue testigo de su amor nunca “Yo me puse con ese tema, pero no hay fotos porque nunca conseguí ver a Antonio David y Sonsoles juntos en Chipiona”.

Pablo ha aclarado que no los vio en Chipiona, pero que su romance se alargó y sí los vio en otro lugar “Sí los he visto juntos en Sevilla en el bar en el que Antonio David Flores tenía con otros socios… Sonsoles trabajó en Coliseum, fue una relación dilata en el tiempo”. Eso sí, ella nunca le contó que tuviera nada con el yerno de la Jurado “Yo le pregunté a Sonsoles, yo sé esto y le dije que si me podía hacer unas declaraciones… Ella no me lo negó pero tampoco me dio declaraciones”.

Isabel Rábago vuelve a cargar contra Rosa Benito: "¿Sus hijos podían saber el rumor?"

Al escuchar a Pablo recalcar que “Quien me utilizó a mí en ese momento fue Rocío Carrasco” y que el rumor estaba muy extendido en Chipiona, Isabel Rábago ha vuelto a la carga contra Rosa Benito y le ha hecho una pregunta muy concreta al paparazzi “Si todo Chipiona lo sabía, ¿es fácil que lo supieran los hijos de Rosa Benito?”.

“El rumor existía sí, probablemente, el rumor corrió como la polvera”, ha asegurado un Pablo que tampoco ha dudado en mostrar su indignación con la versión de los hechos que Rocío da en la docuserie “La historia que me contó no coincide con la que ha contado en la serie”.