Ibai Llanos, contundente contra la gordofobia: “No se deja de ser tonto de un día para otro”

2021 acaba de comenzar y no ha hecho más que sorprendernos, pero para sorpresa la que se llevaron la madre y la abuela de la modelo curvy Paloma Elsesser cuando vieron a la joven convertida en portada de la revista Vogue . Las medidas por fin han dejado de ser un obstáculo en nuestras vidas y el famosísimo youtuber Ibai Llanos se ha querido unir a esta tendencia lanzado un mensaje contra la gordofobia que padecen algunos

Antes de contaros en qué consiste exactamente el mensaje del ya casi colaborador de ‘Ya es mediodía Fresh’, Ibai Llanos , queremos presentaros el fantástico caso de Paloma Elsesser, una modelo curvy de talla 44 que además de ser la primera curvy de la portada Vogue, es la nueva imagen de la marca de ropa española más internacional. Y no de su línea de tallas grandes, de su ropa para todos los públicos. Por fin parece que la curva está de moda y es natural .

Está muy bien eso de aceptar la natuleza de cada uno pero cuidado con los mensajes radicales porque tan peligroso es caer en la tiranía del peso como abandonarse a un estilo de vida poco saludable. La diferencia es muy sutil y el youtuber Ibai Llanos sabe muy bien como hilar fino en este asunto “Te lo puedes tomar con humor, pero cuando la broma es bullying deja de tener gracia…. Te puedes sentir feliz estando gordo , pero puedes tener problemas de salud que pueden ser graves. Es peligro tener sobrepeso, pero lo que no se puede hacer es machacar a una persona porque esté gorda ”.

Y es que Ibai se muestra muy contundente en este asunto, no defiende que la gente este gorda pero reprocha la gordofobia que muchas personas con sobre peso sufren a diario: “Todos los gordos sabemos que tenemos que adelgazar, pero no se consigue de un día para otro. Igual que quien te dice ese comentario no deja de ser tonto de un día para otro”.