Javier Ruiz cae en la tentación de ‘Ya es mediodía Fresh’ y lanza un mensaje a los seguidores del Rubius: “Os están robando”

Los colaboradores del Fresh se han mostrado partidarios de la opinión de Javier Ruiz y también han alucinado al escuchar las palabras del youtuber Lolito “Se paga hasta un 50% de impuestos, a mí España me ha dado muy poco, no he ido al colegio prácticamente, he sido un desgraciado toda la vida, pero estoy orgulloso de ser español por la gente”.