Isabel Rábago, sobre Olga Moreno: “Menos mal que se acuerda de que tiene una hija con Antonio David Flores”

Dijo que no lo iba a hacer, pero tras volver a escuchar a Olga Moreno hablar del papel de madre de Rocío Carrasco con sus hijos , Isabel Rábago y Alba Carrillo , amigas de la citada han vuelto a cargar con Olga Moreno y su complicidad con su marido Antonio David Flores. Eso sí, nadie ha dudado del amor de Olga por Rocío y David Flores y sí, de que pueda estar también mediatizada por su marido.

“Cuídalos como oro en paño y te ayudaré a cuidarlos” , ha sido la frase de Olga Moreno que ha llevado a la periodista y abogada, Isabel Rábago a afirmar “ Menos mal que se acuerda de que tiene una hija con Antonio David Flores porque solo la escucho hablar de los hijos de Rocío Carrasco” . Y es que aunque Rábago asegura “la entiendo perfectamente y me creo el amor que siente por los niños” , está cansada de que se juzgue una y otra vez el papel de madre de Rocío Carrasco.

La colaboradora de ‘Ya es mediodía Fresh’ tiene la esperanza de que Olga Moreno también haya estado engañada y que al escuchar a Rocío Carrasco descubra la verdad. Algo que no quita que se muestre muy crítica con ella y sus palabras “Qué asuma que se ha separado, Rocío Carrasco ha asumido perfectamente que se ha separado … Es Antonio David el que lleva constantemente a Rocío a los juzgados… A ver qué tiene que decir Olga cuando vea la portada de la revista Lecturas ”.

Por su parte, Alba Carrillo espera que en el nuevo capítulo de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ Rocío Carrasco aclare qué papel jugó Olga Moreno en la situación que vivieron en los juzgados por la custodia de David Flores y del que se dijo que Rocío no saludó a su hijo. Cree que cuando tienes una pareja con hijos tienes que ser consciente de tus responsabilidades “Es fundamental cuando tú te separas las parejas de los progenitores tienen un papel fundamental… Tienes que tener la templanza y la generosidad de ayudar y mediar… si no, no lo hagas”.