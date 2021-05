Sofía Suescun se ha mostrado muy escéptica respecto al amor que Rocío Flores puede sentir por su madre ya que “nunca la he visto arrepentida” . Un comentario que ha llevado a Miguel Ángel Nicolás a recordar que estamos hablando de hechos que sucedieron hace 10 años y que Rocío era una niña y ahora es una mujer que no tiene nada que ver con todo aquello. Alba Carrillo ha estado de acuerdo con él, pero ha querido puntualizar su opinión porque no le parece justa la actitud de la hija de su amiga Rocío Carrasco “Debería ser más objetiva, siempre se pone del lado de su padre, ¿ver a su madre no le hace reflexionar? Tiene que dejar de ser tan partidista” .

Sofía Suescun ha aprovechado la ocasión para cargar contra su enemigo y recordar que en ‘GH VIP’ lloraba y decía que no tenía dinero y luego llevaba relojes y prendas de lujo que decían lo contrario: “Luego va diciendo que no tiene para comer y no veas… Estaba con el discurso de yo estoy arruinado, Rocío Carrasco me va a llevar a la ruina y luego se compra cosas de marca y nosotros no somos idiotas y lo vemos… Que se compre lo que quiera, pero que no nos engañe”.