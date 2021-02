Javi, de 'La isla de las tentaciones', niega haber sido pareja de Georgina Rodríguez: “Ella y yo nunca fuimos novios”

No era posible que saltara una bomba de nuestra celebrity favorita y el Fresh no estuviera al tanto y es que en esta ocasión, no es oro todo lo que reluce. Parece que sí, que Georgina Rodríguez fue tentada por el soltero de Jaca, pero nuestra diva no cayó en la tentación o por lo menos así lo ha querido dejar claro es susodicho.