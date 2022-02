Jorge Pérez da la cara por Rocío Flores: “Hay unos episodios bastante oscuros de la época en la que ella vive con su madre y con Fidel”

Alto, claro y con el foco en Fidel Albiac , así ha hablado Rocío Flores al regresar a ‘El programa de Ana Rosa’ dispuesta a ser natural y no callarse nada. Y tan solo unos minutos después, su amigo Jorge Pérez volvía a mostrarle todo su apoyo y a confirmar la versión de la nieta de Rocío Jurado . Jorge asegura no tener todos los detalles, pero sí la certeza de que Rocío jamás ha hablado mal de su madre y que junto a Fidel han vivido “episodios oscuros”.

Como amigo y casi confidente de Ro, Jorge Perez ha querido dejar claro que Rocío tenía muchas ganas de volver a su puesto de trabajo y responder a todo lo que se había dicho. Además ha puntualizado, que son muchas las ocasiones que ha compartido con ella y que jamás le ha escuchado una mala palabra hacía su madre “Puedo asegurar que en mi presencia no ha tenido ni una mala palabra hacía su madre, al contrario”. Algo que también ha corroborado Miguel Ángel Nicolás “Jamás le he oído hablar mal de su madre y ha habido momentos muy complicados durante la docuserie”.

Pero no sabemos si pueden decir lo mismo respecto a Fidel Albiac “Yo he podido sondear y sacar mis conclusiones de que es a Fidel al que ponen en el punto de mira”. Jorge Pérez asegura no tener detalles concretos, pero sí ser consciente de que Rocío Flores ha vivido cosas que no le han gustado junto al marido de su madre “Hay unos episodios bastante oscuros de la época en la que ella vive con su madre y con Fidel. Si este hombre ha estado en el punto de mira, sus motivos tienen que tener en base a sus vivencias”.