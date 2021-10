Kiki Morente, el gran ausente en la fiesta más flamenca de Sara Carbonero

Sara Carbonero presentaba su nueva colección con grandes ausencias y mucho ritmo flamenquito. La periodista atraviesa un bonito momento personal y profesional, y cuando le preguntamos por su relación con Kiki Morente, la cara se le ilumina y nos responde con un “Fenomenal, yo estoy fenomenal”. Eso sí, no nos ha dejado claro por qué no estaba con ella en un momento tan especial “Los que veis somos los que estamos y los demás no han podido venir, estaba todo el mundo invitado”.