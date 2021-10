Alba Carillo, sobre el estado de nervios de Frigenti: “Me da mucha pena”

Miguel Ángel Nicolás, sobre Frigenti: “No se puede escupir para arriba porque te cae en la cara”

Alba Carrillo asegura que ella no se fía de Miguel Frigenti

Hace unos días que el Fresh decidió romper su silencio y aunque de momento, no van a desvelar nada de lo que Miguel Frigenti decía cuando se cerraba la puerta de las reuniones, sí le han advertido que hay mucho que decir y que lo que pasó realmente cuando Alba Carrillo estaba en ‘GH VIP’, no tiene desperdicio “Él juega con que hay muchas cosas que no se cuentan”.

“No se puede escupir para arriba porque te cae en la cara y luego no puedes llorar y si lo haces, atente a las consecuencias. Nunca se va a contar lo que pasó en la reunión, pero antes de eso hay más capítulos”, le ha advertido Miguel Ángel Nicolás a Miguel Frigenti tras ver su última intervención contra Alba Carrillo en ‘Sálvame’ y ver cómo acusaba a Rosa Benito. El coordinador del Fresh no va a contar lo que se habló en la reunión, pero no ha prohibido que nadie lo haga. “Yo no puedo decir de esta agua no beberé, si vienen a atacarme tengo que dar argumentos”, ha asegurado Alba Carrillo que en principio tampoco tiene intención de hacerlo.

Respecto al estado de salud mental del colaborador, Alba se ha mostrado comprensiva, hasta cierto punto “Si es verdad que lo está pasando mal, me da mucha pena, pero la misma pena que le daba yo a mis compañeros cuando yo estaba fatal en la casa de ‘Gran Hermano’, que también estaba tomando ansiolíticos, y te decían que levantaras el pie del acelerador y no lo levantabas. Si todos somos moros, todos somos moros, no todos somos cristianos…”, ha explicado Alba Carrillo ante el estado de salud mental en el que se encuentra el colaborador”.