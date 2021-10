“Malo" y "cobarde”, lo más bonito que Rosa Benito dice de Miguel Frigenti

Miguel Frigenti acusa a Rosa Benito de ser una “cotilla y chismosa” y poner verde a Belén Esteban

Rosa Benito desvela lo que dijo en las reuniones de Belén Esteban: “Se lo conté para que se lo dijera a ella, es un corre ve y dile”

Rosa Benito niega haber hablado de Rocío Carrasco: “Yo de mi sobrina no he hablado mal jamás en mi vida”

A Miguel Frigenti se le multiplican los amigos tras salir de la casa de ‘Secret Story’ y es que en lugar de argumentar por qué criticó con dureza la boda de Belén Esteban, el colaborador de ‘Sálvame’ ha cargado contra Rosa Benito y esta no se ha quedado callada. Rosa ha sacado a la luz todo lo que dijo de Belén Esteban para demostrar que Frigenti es “malo”.

Durante su participación el pasado lunes en ‘Sálvame’ Miguel Frigenti tuvo que mirar a los ojos a su gran amiga Belén Esteban y reconocerle que no había dicho cosas bonitas sobre su boda. Sin embargo, en lugar de confesarle que la calificó de “horterada”, decidió sacar los tambores de guerra contra la que fuera su compañera en el Fresh, Rosa Benito. La calificó de “cotilla” y “chismosa” y de haber puesto a caer de un burro a su sobrina Rocío Carrasco y su amiga Belén Esteban en las reuniones del programa.

Rosa Benito está en un momento de su vida en el que no le gusta entrar en conflictos con nadie porque es feliz, pero en esta ocasión ha decidido responder a Frigenti para demostrar que tipo de persona es en realidad. La colaboradora ha comenzado con su sobrina y ha dejado claro que ella jamás ha hablado mal de ella en ninguna reunión y que nunca lo haría delante de él “Yo de mi sobrina Rocío Carrasco no he hablado mal jamás en mi vida y menos lo iba a hacer delante de ti”.

Además, ha querido demostrar que Miguel Frigenti es un cobarde y que en lugar de contestar a Pepe del Real y Miguel Ángel Nicolás, prefería meterse con ella “Te quieres meter con la que crees que es más débil… Ten lo que hay que tener y defiéndete de lo que ha dicho Pepe del Real y Miguel Ángel Nicolás”, pero que estaba equivocado porque ella de débil no tiene nada. Respecto a lo que dijo o no dijo de Belén Esteban, Rosa Benito ha cogido el toro por los cuernos y ha explicado que sí habló de Belén delante de él pero con la única intención de que corriera a contárselo a ella.

Según ha explicado Rosa, le dijo que le dolía que Belén Esteban hubiera dicho que su hija parecía una cabaretera en una de sus actuaciones "Te conozco y sé cómo eres… Yo sí he sido muy amiga de Belén y jamás he dicho nada de ella”. Además, Rosa ha sentido que Miguel no era capaz de defenderse solo y que su madre tenía que echarle una mano “Te tenía que defender alguien”.