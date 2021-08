En el ‘Fresh’ se desveló el misterio: la pareja del verano de la que tanto se había hablado durante el programa eran Rosa Benito y Marc Calderó. La complicidad entre los dos ha sido muy fuerte en las últimas semanas y así lo ha recogido el cariñoso vídeo que el programa les había preparado. Mientras se emitía, la cara de Marc Calderó no tenía precio. “ Me da una vergüenza tremenda ”, dijo después.

“Es verdad que este verano he redescubierto a Rosa y ella a mí, como compañeros y amigos. Y a raíz de esa paella de Rosa y con todo lo que se ha montado después con Amador, yo he sentido un cariño hacia Rosa como de protección incluso. Me consta que ella me tiene un cariño enorme”, dijo el presentador.