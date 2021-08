Ahora, más de un año y medio después, Alba Carrillo ha recordado lo que ocurrió después de su marcha de ‘Ya es mediodía’. Reconoció que tras esos momentos en los que uno estalla, luego se acaba recapacitando y pidiendo perdón. “Por eso me ha cogido Sonso tanto cariño, porque me ha tenido que sacar adelante . Gracias a Sonso me he tranquilizado”, ha contado entre risas la colaboradora. Además, ha resaltado lo cariñosa que es la presentadora de ‘Ya es mediodía’.

Marc Calderó ha recordado lo complicado que fue para Sonsoles Ónega ese episodio. A pesar de su experiencia, era la primera vez que se enfrentaba a una espantada así. “ Sonsoles es una persona muy humana y te entendió ”, dijo el presentador. A lo que Alba Carrillo respondió, siguiendo con el tono de humor: “Yo la he ayudado a crecer como presentadora, la he puesto retos. Como es tan buena…”.

Rosa Benito también ha abandonado varias veces un plató. Ocurrió durante su etapa en ‘Sálvame’’. “A mí no me harías eso, ¿no?”, preguntó Marc Calderó. La colaboradora no dio un no rotundo como respuesta: “No me buques. Pero hasta ahora mismo eres muy bueno”.