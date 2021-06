Marta López, sobre Alexia Rivas: “Me quedo tranquila porque reconoció que mintió para proteger a Alfonso”

Tras intentar decirse las cosas a la cara, ninguna de las dos resultó ganadora de un debate que no terminó de entenderse, pero que dejó a Marta López varias cosas claras. La colaboradora asegura que Alexia no es ni será su amiga “Sinceramente no creo que nunca seremos amigas, pero somos compañeras de concurso y nos llevamos bien”. Que no le gusta tratar el tema de Adolfo Merlos porque se pone muy nerviosa “Lo único que quiero decir es que me pongo nerviosa con ese tema porque lo tenía más que olvidado y es sacarlo otra vez todo”.