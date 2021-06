Marta López busca el amor: “Estoy desesperada, echo de menos un poco de cariño”

Todo ha comenzado porque Miguel Ángel Nicolás parecía estar desvelándonos que él estaba apostando por un amor de larga duración, pero rápidamente el periodista ha dado un giro a la conversación y Marta López nos ha confesado que no tiene ninguna nueva ilusión y que comienza a echarlo de menos: “Estoy desesperada de verdad” .

Sonsoles Ónega le ha dicho que la culpa la tenía ella porque “te los buscas muy raros”, pero la colaboradora no ha estado de acuerdo en ese término. No hace mucho que Marta ha regresado de ‘Supervivientes 2021’ pero está acostumbrada a estar en pareja y ha asegurado que vivir sola no le está resultando nada fácil “Estoy sola y echo en falta un poquito de cariño”.