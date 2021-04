Antonio Canales y Jorge Javier Vázquez lo hicieron en directo , pero no solos únicos que se han quitado la vergüenza y han enseñado su trasero en televisión. En ‘Supervivientes 2021’ se ha puesto eso de marcarse un ‘Canales’ y Marta López nos lo ha enseñado todo, todo y todo .

Gianmarco fue el primero en lanzarse a la moda de enseñar el culo en el Mar Caribe y dejar que las olas del mar acariciaran todo su cuerpo. Fue el primero pero no el que más impresión ha causado, ya que si no lo has visto bien, el desnudo integral de Marta López viene con caída y todo. Pero para impresión la que ha causado a los espectadores del concurso ver a Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja, arrancarse por la Pantoja peineta en mano ¡Vaya arte!