Antonio Canales lo estaba pasando fatal en Playa Destierro debido a sus mallas deportivas y sus calzoncillos . Estaban llenos de agujeros y en tan mal estado que el superviviente ya no sabía qué hacer con ellos.

En 'Supervivientes: Tierra de Nadie' pudimos verlos. Además, los espectadores también pudieron decidir con sus votos a través de la web si el programa debía darle o no un nuevo juego. La audiencia decidió con una amplia mayoría que sí y en una nueva gala de 'Supervivientes' era la hora de comunicarle al concursante la buena noticia.

Antonio Canales, como nunca le habíamos visto al quedarse desnudo

Canales cumplió. Se giró y se empezó a cambiar de calzoncillos. Pero no fue solo el culo lo que vimos ya que con cada flexión de pierna que hacía... dejaba aún más al descubierto. Con la estampa Jorge Javier y Lola no pudieron contener la risa. Ella quiso 'proteger' a su compañero tapándole como podía, aunque no pudo hacer mucho...