Marta Riesco se atreve con todo y ataca a Belén Esteban: “No ha pasado por la universidad como yo”

A Belén no le gusta demasiado el papel que está tomando la reportera en los platós de televisión y no ha dudado en decirlo. Fue ella que desveló hace dos años que la reportera tenía una relación con Antonio David Flores. La Esteban tiene la sensación de que Marta se siente más que cómoda en el nuevo papel que le ha tocado vivir “Es cantante, periodista… Ella no es anónima y está encantada”.