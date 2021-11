Pillan a Kiko Hernández robando en un plató de televisión: “¿Dónde vas con los 50€?

Justo cuando los rumores de un posible embargo sobrevuelan al colaborador de ‘Sálvame’ las cámaras del Fresh han sorprendido a Kiko Hernández metiendo la mano en un bolso ajeno. Marta López ha tenido claro que Kiko venía a llevarse algo y no se ha equivocado “viene a robar” .

Marta López ha tenido claro que Kiko venía “a robar”, pero no se imaginaba que iba a lanzarse a abrirle el bolso tan alegremente. La colaboradora se ha acercado a Hernández en un intento de evitar males mayores, pero no ha conseguido frenarle. El colaborador de ‘Sálvame’ ha salido del plató que comparten ‘Ya es mediodía’ y ‘El programa de Ana Rosa’ con un billete de 50€ en la mano que no era suyo.