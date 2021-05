Rosa Benito, sobre Antonio David Flores: “No tenemos miedo ninguno”

Rosa Benito entiende que igual que ella, Ortega Cano sea capaz de muchas cosas por el amor de dos niños, pero de ahí a tener una amistad con Antonio David Flores hay un trecho. Rosa por ejemplo, ha recordado lo mucho que le reprochó a su exmarido su relación con el ex Guardia Civil “A Amador le ha puesto como los trapos y yo no he entendido luego ese acercamiento, a los niños sí, pero a esta persona que de ti ha dicho de todo… por unos niños se hacen cosas y yo respeto lo que hace José… Yo también he tenido momento que he dicho “Ooooh” y él no me lo ha tenido en cuenta. Yo he sabido pedir perdón, yo he tenido momentos muy malos y con el padre de mis hijos y me arrepiento”.