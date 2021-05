Rosa Benito ha explicado que le dolió muchísimo escuchar a Rocío Flores afectada por las palabras de Olga Moreno sobre su madre y que sabe de primera mano que Olga es consciente de todo lo que dice y hace, ya que ella ha estado en Honduras y sabes cuándo te están grabando “tienes una cámara, una pértiga y una redactora escribiendo todo lo que dices”. Por lo que le ha parecido “fuerte, sabiendo que Rocío le dijo “vive tu concurso, olvida lo de afuera”… y es que los totales que está dando Olga son continuamente para poner a esta niña a los pies de los caballos, me parece muy fuerte”. Rosa no entiende que Olga haya asegurado que en esa casa no se ha hablado mal de Rocío Carrasco y ahora haga este tipo de comentarios ante tantísimas personas.