Además, en un intento de mostrar la dulzura del hermano de Rocío Flores, ha contado como en su última conversación telefónica, el día del cumpleaños de este, le dijo “tita que no me han regalado nada todavía y mira la hora que es” .

Respecto al cambio de actitud que David Flores que relata su madre en el documental sobre su vida, Rosa Benito no ha podido opinar porque su relación con él no es tan estrecha: “Yo no he notado cambios, yo no he vivido en él, pero a nivel cariñoso, que te pregunta por los nietos, es igual, por lo menos para mí”.