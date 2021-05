Rosa Benito, la invitada a la fuga de la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Antes de cumplir su promesa de hacerse el moño en directo en el plató de ‘Ya es mediodía’, Rosa Benito nos ha contado por qué tras salir de la peluquería una llamada de teléfono le hizo declinar la invitación para asistir a la boda de su sobrina Rocío Carrasco y Fidel Albiac, y según asegura no fue a cambio de compartir balcón con los Mohedano el día de la Virgen de Regla.

La cara de Rosa Benito se ha llenado de felicidad al volver a escuchar palabras de cariño de su sobrina Rocío Carrasco hacía ella. Rosa siempre ha tenido la sensación de que si Rocío Carrasco hablaba de ella, lo iba a hacer bien y no se ha equivocado “Me gusta oírla decir la palabra quiero, es muy importante, me gusta porque hace mucho tiempo que no se la oía decir”.

Rosa Benito siempre ha asegurado tener una relación buenísima con Rocío Carrasco y no entender lo que había sucedido entre ellas. Es más, ha querido aclarar que los Mohedano no tuvieron nada que ver en su decisión de última hora de no asistir a su boda con Fidel Albiar “Yo tenía un moño bajo hecho, un vestido maravilloso, no voy a hablar de las personas que tengo que hablar, de las personas que tienen que ver porque son anónimas y son parte de mi vida… no tenía nada que ver el balcón”.

Y es que según ha confirmado Rosa, sí recibió una llamada que lo cambió todo: “Hablo con una persona que me expone una situación, no sé cómo llamarlo, me quedo pensando y digo “Tienes razón, cariño”. Me quedo pensando y decido no ir… Yo iba a ir a esa boda por ella y por quién es hija de quién es y no fue el balcón”.

Rosa no ha querido dar el nombre de la persona que le llamó, pero sí le ha dicho a Sonsoles Ónega que se lo contará en privado, que sus hijos estaban invitados al enlace, que son lo más importante para ella y que es una tontería arrepentirse de algo que has hecho o dejado de hacer. Rosa Benito lo que quiere es que las cosas se solucionen y recuperar la relación que tenía con su sobrina Rocío Carrasco: "Yo lo que quiero es que esos teléfonos se descolgaran, tanto por mi parte como por la de ellos y volver a ser la familia que éramos”.