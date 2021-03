Rosa Benito se muerde la lengua: “He visto llorar mucho a mi cuñada, pero no me puedo adelantar”

Sonsoles Ónega ha querido saber por qué le podría tener miedo Rocío Jurado a Antonio David Flores y Rosa Benito ha sido muy clara “Rocío Jurado siempre ha tenido miedo a los escándalos, lo tenía todo muy protegido”, pero también ha querido aclarar que ella no creía que fuera miedo y que le parecía muy raro que su cuñada se quedara callada al ver que Antonio David Flores le decía a su hija “Te vas a cagar Rociíto”: “Conociendo a Rocío Jurado, no me creo o no entiendo a esa Rocío Jurado no defendiendo a su hija… igual no es la palabra miedo, pero no me creo a Rocío Jurado no defendiendo a su hija en su propia casa”.