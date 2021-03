Jorge Pérez ha hablado con Rocío Flores: "La noté tan mal, tan baja"

"Lo están pasando supermal"

Aunque se ha querido mantener al margen, no ha podido. Tras hablar con ella, no ha podido aguantarse más, "la noté tan mal, tan baja... ya fue una cosa que si no lo hago, reviento", ha explicado, "y si no muestro este afecto, este cariño, esta admiración que la tengo porque al final no hay que olvidar que en este juego de tronos los grandes perjudicados son dos niños", ha destacado. Son dos adultos pero empezaron a vivir esta guerra desde muy pequeños, "y lo están pasando supermal", ha añadido.