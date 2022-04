Rosa Benito vuelve a reprochar a Rocío Flores su actitud: “No me ha gustado lo que ha hecho”

Olga Moreno ha roto su silencio y una vez más no llueve a gusto de todos. Para muchos, las primeras declaraciones de la exmujer de Antonio David Flores es intachable, pero Rocío Flores se ha sentido traicionada y no ha dudado en mostrar públicamente su decepción con la ganadora de ‘Supervivientes 2021’.

“Me siento muy decepcionada y sorprendida con ella” , han sido las palabras que Rocío Flores ha utilizado para expresar lo que había sentido al ver a Olga Moreno en la portada de una revista. A Rocío no le ha molestado ni el tono ni sus declaraciones, pero sí que hubiera estado con ella y no le hubiera contado que iba a romper su silencio.

Aunque Rocío ha querido puntualizar que se trataba de un caso concreto y que Olga Moreno jamás la podría decepcionar porque la ha cuidado como una madre y siempre ha estado a su lado, para muchos sus palabras no han sido justas.

Rosa Benito ha sido a primera en reprochar públicamente a Rocío su actitud y recordarle que Olga siempre ha dado la cara por ella “A mí no me ha gustado, cuando Rocío estaba llorando por los pasillos, Olga descuelga el teléfono y se pone al lado de ella”. No es la primera vez que Rosa se muestra crítica con su sobrina nieta públicamente.